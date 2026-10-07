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Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье

Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье

Киев рискует стать городом, который не сможет выполнять свою главную функцию – столицы режима Зеленского.

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