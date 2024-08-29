За август в Карагандинской области зафиксирован один случай заболеваемости COVID-19

Об этом на брифинге рассказал глава Департамента санэпидконтроля Юрий Залыгин. Эпидситуация с КВИ в Карагандинской области, уточнил он, удовлетворительная и контролируемая, а желающие по-прежнему могут получить прививку от коронавируса, сообщает корреспондент ekaraganda.
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