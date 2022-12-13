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Сразу шестерых телефонных мошенников задержали за сутки в Петербурге и Ленобласти

Специализирующиеся на обмане пожилых граждан аферисты похитили в общей сложности 1,5 млн рублей. Шестерых подозреваемых в мошенничестве задержали в понедельник, 13 декабря, в разных районах Петербурга и Ленобласти.

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