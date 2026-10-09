Минюст Германии отказался подтвердить запрос об экстрадиции судьи МУС

Генпрокуратура России запросила экстрадицию судьи МУС Бертрама Шмитта из Германии. Минюст Германии отказался подтвердить получение запроса, ссылаясь на конфиденциальность.
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