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Царьград

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Минюст Германии отказался подтвердить запрос об экстрадиции судьи МУС

Минюст Германии отказался подтвердить запрос об экстрадиции судьи МУС

Генпрокуратура России запросила экстрадицию судьи МУС Бертрама Шмитта из Германии. Минюст Германии отказался подтвердить получение запроса, ссылаясь на конфиденциальность.

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