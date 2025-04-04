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Царьград

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Поцеловали с дочкой крест на могиле Заворотнюк: Убитый горем, похудевший Чернышёв приехал на кладбище. Сотрудники рассказали тяжёлую правду

Поцеловали с дочкой крест на могиле Заворотнюк: Убитый горем, похудевший Чернышёв приехал на кладбище. Сотрудники рассказали тяжёлую правду

В четверг, 2 апреля, Анастасии Заворотнюк могло исполниться 54 года. Хотя в памяти многих звезда сериала "Моя прекрасная няня" так и осталась молодой и жизнерадостной.

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