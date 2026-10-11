❗️После атаки на дата-центр «Яндекса» во Владимире сбои начались не только у сервисов компании, но и у Lamoda, «Вкусно — и точка» и «Магнита» Сайты сервисов недоступны, оплата не проходит.
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