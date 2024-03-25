Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником Уважаемые работники сферы культуры! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В нашей области искусству и культуре служат тысячи одаренных, увлеченных и талантливых людей – музыкантов, художников, деятелей театра и литературы, сотрудников музеев, библиотек, образовательных организаций и творческих коллективов.