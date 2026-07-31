Популярный российский блогер пошутил над статусом террориста у Дурова

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», пошутил над основателем Telegram Павлом Дуровым (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после того, как его добавили в список террористов.
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