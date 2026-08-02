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Газета.ру

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Певица Юлия Савичева заявила, что покидает соцсети из-за хейта

Певица Юлия Савичева заявила, что покидает соцсети из-за хейта

Певица Юлия Савичева заявила, что берет паузу в социальных сетях. Об этом она написала в Instagram. Причиной стали постоянные негативные комментарии в ее адрес - артистку критикуют за вокал, внешний вид и требуют "вернуть старую Савичеву".

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