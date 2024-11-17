При атаке БПЛА ВСУ под Курском погибла главред «Народной газеты» Кузнецова

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Большесолдатском районе, в результате погибла главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, два человека получили ранения, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.
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