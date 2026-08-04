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«Реал» готов продать Винисиуса за 150 млн евро, если контракт не будет продлен. На этой неделе состоится решающая встреча, клуб не увеличит предложение (ESPN)

На этой неделе состоится ключевая встреча между «Реалом» и представителями  Винисиуса Жуниора по поводу продления контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

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