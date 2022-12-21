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Уилкшир о ЧМ-2022: «Россия могла бы оказаться в 1/4 или даже 1/2 финала, если бы все сложилось как надо»

Люк Уилкшир предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2022. — Как бы выступила Россия в Катаре? России нужно начать играть против сильных соперников, возвращаться в международный футбол, но эта команда, без сомнений, способна соревноваться.

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