Агутин опроверг слухи о конфликте с певцом SHAMAN

Леонид Агутин опроверг в беседе с mk.