«Вы что там, охренели совсем?!»: Глава Башкирии поручил передать машины мэрии Уфы в фонд «Защитникам

Чиновники всех рангов и мастей прекрасно знают, что от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, поэтому никогда и не «наезжают» на очень уважаемых судей, так как сами могут стать их клиентами за некоторые незаконные проделки.
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