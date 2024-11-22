Инвестор из США захотел купить взорванный "Северный поток – 2"

Это позволит надавить на Россию, заявил он Американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в Москве, обратился к правительству США с просьбой позволить ему участвовать в торгах, если трубопровод "Северный поток – 2" выставят на аукцион.