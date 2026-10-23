Телеканал "78" Известно, как он жил, находясь под следствием, стало, впрочем, только после того, как ситуация изменилась, а экс-полицейскому выдвинули новые обвинения.
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Допустили, начиная с 2000-х, бесконтрольность за теми руководителями Украины и других республик, в т. ч. и, в России, которые скомпроментиооаали себя воровством и стремлением наживы для себя и своего окружения за счет присвоения госсобственности и распоряжения гос. бюджетом. Это все привело к Украинскому майдану в 2014 г., переворотам в Киргизии, разворованию военного бюджета руководством МО России. Итоги на лицо.
Власть предателей, слабаков и недоумков , которые нагло проигнорировали народный референдум о сохранении СССР и который объявили распавшимся, против воли народов привела к войнам на всем пространстве страны.
Верните смертную казнь
А ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО ОН НЕ СПЕР ПАРУ МИЛЛИАРДОВ,ПРОСТО ИСКАЛИ НЕ ТЕ ОПЕРА, А ЕМУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ,РУКА РУКУ МОЕТ
за кражу в магазине пять лет а за кражу миллионов условное. Таковы законы.
В.В. Путин и руководство слабаки и хрупкие руководители . А вот И .В. Сталин ОН ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, он бы за это и многое другое к стенке .