Иран и Пакистан договорились обменяться заключенными

Заместитель главы министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян и министр юстиции и законодательства Пакистана Азам Назир Тарар в ходе переговоров согласились провести обмен заключенными.
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