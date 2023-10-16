Белоруссия откроет генконсульства ещё в трёх городах России

Минск ставит перед собой задачу удвоить количество диппредставительств в России.Открытие генконсульства в Екатеринбурге на подходе, а следующие три дипредставительства откроются в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде.
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