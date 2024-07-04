Собянин: Шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Зрительный зал «Геликон-оперы» оборудован уникальной системой звукопередачи Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что с начала года в столице было построено шесть новых учреждений культуры.
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