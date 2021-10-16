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Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов

Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов

Стратегия Набиуллиной: богатства наших недр — продадим, себе ничего не оставим. Фото: Serguei Fomine / Globallookpress Константин Двинский По данным ФТС, Россия продолжает увеличивать вывоз золота за границу, преимущественно – в Великобританию.

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