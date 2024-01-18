Предприниматель Кокорич отказался от российского гражданства, а американец Кевин Джонсон, наоборот, его получил Кевин Джонсон Недавно стало известно, что теперь уже бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич отказался от гражданства РФ.
Понаехавшие и поуехавшие
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Natalija Osminina
Совершенно закономерный процесс естественного отбора. Россия отмывается от дерьма. И становится Ноевым Коачегом, спасением для людей всего мира. А дерьмо сливается на Запад. К "истинным ценностям". И судьба их мягко говоря незавидна. Как и полагается дерьму.
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