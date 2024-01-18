Понаехавшие и поуехавшие

Natalija Osminina

Совершенно закономерный процесс естественного отбора. Россия отмывается от дерьма. И становится Ноевым Коачегом, спасением для людей всего мира. А дерьмо сливается на Запад. К "истинным ценностям". И судьба их мягко говоря незавидна. Как и полагается дерьму.