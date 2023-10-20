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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал формировать с Россией более тесные партнерские связи в сфере энергетики

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- На церемонии открытия 5-го Китайско-российского энергетического бизнес-форума, которая состоялась в четверг в Пекине, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян зачитал поздравительное письмо от председателя КНР Си Цзиньпина в адрес участников этого мероприятия и выступил с речью.

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