Вице-премьер Госсовета КНР призвал формировать с Россией более тесные партнерские связи в сфере энергетики

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- На церемонии открытия 5-го Китайско-российского энергетического бизнес-форума, которая состоялась в четверг в Пекине, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян зачитал поздравительное письмо от председателя КНР Си Цзиньпина в адрес участников этого мероприятия и выступил с речью.