Чай и кофе существенно подорожают в РФ до конца 2025 года из-за изменения курса доллара. Об этом рассказал Рамаз Чантурия, гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ», на мероприятии WorldFood Connect, пишет RTVI.
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