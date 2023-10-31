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В Хмельницкой области Украины раздались звуки взрывов

В Хмельницкой области Украины раздались звуки взрывов

Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает издание "Общественное". До этого украинское издание "Страна" сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.

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