В Хмельницкой области Украины раздались звуки взрывов

Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области Украины, сообщает издание "Общественное". До этого украинское издание "Страна" сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.
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