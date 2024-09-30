Дмитрий Артюхов о воссоединении новых субъектов с РФ: «Они наши давние друзья»

Ямал всегда готов прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается, говорится в поздравлении Дмитрия Артюхова с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
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