С ВВП России все хорошо, но нужно лучше

Россия остается 4-ой экономикой мира.Но по ППС (паритету покупательной способности).ППС означает, что поскольку сходные товары и услуги стоят в разных странах не одинаково, то и оценка произведенного очищается от этой разницы.
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