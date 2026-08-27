Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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С ВВП России все хорошо, но нужно лучше

С ВВП России все хорошо, но нужно лучше

Россия остается 4-ой экономикой мира.Но по ППС (паритету покупательной способности).ППС означает, что поскольку сходные товары и услуги стоят в разных странах не одинаково, то и оценка произведенного очищается от этой разницы.

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