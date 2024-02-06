Зол в атаке: кому грозит реальный срок за нападение на Шведа

Драку, в результате которой пострадал российский баскетболист Алексей Швед, инициировал Рамзин Амирасланов, который на момент инцидента был подростком, рассказал «Известиям» источник, знакомый с деталями дела.
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