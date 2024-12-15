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Политика как она есть

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Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле

Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле

Боевики ВСУ, попавшие в кураховский котел, могут выжить только в одном случае — если они сдадутся. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

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