Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле

Боевики ВСУ, попавшие в кураховский котел, могут выжить только в одном случае — если они сдадутся. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.