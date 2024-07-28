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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Аспиналл: «Если Джонс не хочет драться, то пусть просто отдаст пояс»

«Джонс будет очень зол из-за того, что все говорят, мол я могу его победить. Окей, если он не хочет драться, то пусть просто отдаст пояс», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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