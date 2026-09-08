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Царьград

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Mash сообщил о грибном буме на Урале из-за влажного лета

Mash сообщил о грибном буме на Урале из-за влажного лета

Аномально влажное лето на Урале вызвало грибной бум. Жители быстро наполняют корзины грибами и соревнуются в соцсетях.

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