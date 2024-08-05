Грубость, мат и рестораны: Лучший автор Пугачёвой заговорил спустя много лет - молчать больше невозможно

Надежда Белугина

Недаром говорят: "От любви до ненависти - один шаг" Со мной это и произошло. Очень нравились и Алла, и Филипп. Но когда они почувствовали ельцинскую свободу и ударились в пошлятину, даже хиты перестали доставлять удовольствие. Противно стало видеть на сцене талантливых людей, опустившихся до такого уровня. Душа не приняла и отвергла даже прошлое, как предательство зрителя.