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Грубость, мат и рестораны: Лучший автор Пугачёвой заговорил спустя много лет - молчать больше невозможно

Грубость, мат и рестораны: Лучший автор Пугачёвой заговорил спустя много лет - молчать больше невозможно

/Globallookpress Сегодня  Люди, много лет работавшие с Аллой Пугачёвой, начали раскрывать тайны "примадонны".

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Комментарии
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Надежда Белугина
Недаром говорят: &quot;От любви до ненависти - один шаг&quot; Со мной это и произошло. Очень нравились и Алла, и Филипп. Но когда они почувствовали ельцинскую свободу и ударились в пошлятину, даже хиты перестали доставлять удовольствие. Противно стало видеть на сцене талантливых людей, опустившихся до такого уровня. Душа не приняла и отвергла даже прошлое, как предательство зрителя.
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6 час.
ЛТ
Лена Тишина
Ну что бы кто не говорил, а Пугачёва как артистка, как певица и актриса профессионал высшего уровня. А вот как человек..увы...подленькой оказалась.
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5 час.
Евгений Петров
Надо добавлять слово была.
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5 час.

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