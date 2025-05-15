Каюмов о травме Робинсона: «Они с Шалуновым шли в силовую борьбу – Макс оказался крепче, выстоял. Это финал, никто не хочет проиграть»

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«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1) во 2-м матче финала Кубка Гагарина (1-1 в серии). Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.