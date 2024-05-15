Врач Багатова: баранина и свинина не рекомендуются людям с патологиями печени

Они являются жирными сортами мяса Баранина и свинина являются жирными сортами мяса, их не советуют употреблять людям с патологиями печени и желчевыводящей системы, по этой причине для шашлыка рекомендуется использовать мясо птицы, рыбу и телятину, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.