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Налог "на яйца"

Налог "на яйца"

Виктор Анисимов Тут некоторые товарищи, которые нам не товарищи, обозвали меня "старым провокатором".

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Комментарии
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Семен Семеныч
Многое что надо возвращать. Статью в уголовный кодекс за тунеядство (а это все те кто работает не официально, то есть не отчисляет налог от своего заработка). Отсюда вытекает проблема с мигрантами. Налог на бездетность. Зачем нашему обществу пропагандисты такого образа жизни? Женщины тоже должны платить такой налог. Всех блогеров и блогерш на работу загнать, убирать картошку и лук и многое другое.
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5 час.
Кораблев Сергей
Этот налог не &quot;экономическое принуждение к деторождению&quot;. Это выражение отношения государства к тем, кто не ценит семейные ценности. Семья - основа государства, основа нации. Полноценная семья - где есть муж, жена, дети. Именно дети, а не ребёнок. Потому что, по подсчётам статистиков для простого воспроизводства населения на одну семью должно приходиться примерно 2,5 ребёнка. У нас приходится 1,41.  Русские вымирают. И поэтому любые меры государства, которые могут хоть как-то повлиять на увеличение рождаемости разумные люди могут только приветствовать.
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5 час.
Аркадий Цыганов
Нормально. Кнут и пряник никто не отменял. И ещё всякое разное, стимулирующее рождаемость должно внедряться. Родившиеся спасибо скажут.
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2 час.

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