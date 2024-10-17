Налог "на яйца"

Семен Семеныч Многое что надо возвращать. Статью в уголовный кодекс за тунеядство (а это все те кто работает не официально, то есть не отчисляет налог от своего заработка). Отсюда вытекает проблема с мигрантами. Налог на бездетность. Зачем нашему обществу пропагандисты такого образа жизни? Женщины тоже должны платить такой налог. Всех блогеров и блогерш на работу загнать, убирать картошку и лук и многое другое.

Кораблев Сергей Этот налог не "экономическое принуждение к деторождению". Это выражение отношения государства к тем, кто не ценит семейные ценности. Семья - основа государства, основа нации. Полноценная семья - где есть муж, жена, дети. Именно дети, а не ребёнок. Потому что, по подсчётам статистиков для простого воспроизводства населения на одну семью должно приходиться примерно 2,5 ребёнка. У нас приходится 1,41. Русские вымирают. И поэтому любые меры государства, которые могут хоть как-то повлиять на увеличение рождаемости разумные люди могут только приветствовать.