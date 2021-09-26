НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Эдуард Латыпов о 2-м месте в эстафете: «Положительные моменты дают свой плюс и в других гонках. Сегодняшний опыт я обязательно запомню»

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени, где взял серебро с командой Башкортостана.

Комментарии
