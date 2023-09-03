Наконец хоть кто-то в России отвесил смачную оплеуху Западу. Пятая колона уже в панике

Я думая не одного меня достала трусливая позиция наших чиновников по отношению к Западу. Более того, именно желание не испортить отношения и привело к тому, что мы сейчас видим вокруг.
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