☭КОМПАС

51 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Беда в том, что этот мусор выгребать некому. Ибо все те кто должен бы был выгребать мусор этот самый мусор разводил и...А в чём провинилс...
  • Валерий Никитин
    Александр, не пытайтесь показаться дурнее, чем Вы есть. Или так, пошибздеть захотелось? Какие штаны в ваших краях нын...«Размышления окку...
  • Семенков Александр
    Сколько же продажных сук ходит по русской сцене и на экранах русского TV. МОЖЕ ИХ ПОРА ОТСТРЕЛИВАТЬ ИЛИ ЧИПИРОВАТЬ, А...А в чём провинилс...

Наконец хоть кто-то в России отвесил смачную оплеуху Западу. Пятая колона уже в панике

Наконец хоть кто-то в России отвесил смачную оплеуху Западу. Пятая колона уже в панике

Я думая не одного меня достала трусливая позиция наших чиновников по отношению к Западу. Более того, именно желание не испортить отношения и привело к тому, что мы сейчас видим вокруг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Master Rom
👍👍👍 и как можно быстрее.За многие десятилетия накопилось дерьма очень много.Пора чистить эти конюшни. Кстати,об этом говорят болельшики,и не только,уже много-много лет.
Ответить
1 д.
Наталия Кузнецова
Насчет тачки, дачки и собачки - это здорово сказано! Браво! А то распустились...
Ответить
21 час.
Владимир Елкин
Наконец-то начинаем прозревать, что нам надо плевать на всех, кто мешает России развиваться! И в спорте - тоже!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх