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Татар-информ

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ЦИК Татарстана: «Единая Россия» получила 72,03% голосов в РТ

ЦИК Татарстана: «Единая Россия» получила 72,03% голосов в РТ

В Татарстане в голосовании на выборах 2026 года приняли участие 2 250 967 избирателей. Предварительная явка составила 76,7%, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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