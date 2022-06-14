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Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.

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