Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.
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