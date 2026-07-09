Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал Вице-премьер Александр Новак провёл совещание по вопросам топливообеспечения, уделив особое внимание Иркутской области, Забайкалью и южным регионам, где стартует уборочная кампания, сообщает oilcapital.
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