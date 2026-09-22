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Антифашист

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Пилько назвал Трампа «политическим импотентом», которого Москве не стоит воспринимать всерьез

Пилько назвал Трампа «политическим импотентом», которого Москве не стоит воспринимать всерьез

Президент США Дональд Трамп почти за два года своего пребывания в Белом доме не достиг ни на одном направлении ни одного более-менее приличного результата, что свидетельствует о его «политической импотенции», которую в ноябре еще и с высокой вероятностью подтвердят выборы в Конгресс.

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