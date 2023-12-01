Tesla презентовала серийную версию Cybertruck

Tesla начала поставки электрических пикапов Cybertruck. Основатель компании Илон Маск заявил на мероприятии, посвященному старту поставок, что новый электропикап с его футуристическим дизайном "изменит внешний вид дорог".
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