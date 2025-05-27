Украинские власти признали продвижение российских военных в Сумской области

Вооруженные силы России контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области на севере Украины. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).