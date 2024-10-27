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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о критике комментаторов Карпиным: «Можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Я прокомментировал тысячу матчей уровня ЛЧ, могу оценивать»

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор.

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