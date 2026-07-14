ФСБ предотвратила атаку 35 FPV-дронов на предприятие ОПК в Подмосковье

Атака планировалась с использованием 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к РЭБ, которые контрабандно доставили в партии испанской керамической плитки через Словакию и Польшу при содействии европейских спецслужб.
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