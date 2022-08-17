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"Летние обряды и праздники": в библиотеке Уссурийска прошла выставка по русскому фольклору

"Летние обряды и праздники": в библиотеке Уссурийска прошла выставка по русскому фольклору

В библиотеке № 27 Уссурийска прошла выставка-инсталляция, которую посетили жители села Новоникольск. Организаторы посвятили выставку истории русских летних обрядов и праздников, рассказала ИА UssurMedia Татьяна Кислицына, библиотекарь библиотеки № 27.

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