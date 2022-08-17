"Летние обряды и праздники": в библиотеке Уссурийска прошла выставка по русскому фольклору

В библиотеке № 27 Уссурийска прошла выставка-инсталляция, которую посетили жители села Новоникольск. Организаторы посвятили выставку истории русских летних обрядов и праздников, рассказала ИА UssurMedia Татьяна Кислицына, библиотекарь библиотеки № 27.
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии