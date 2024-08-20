Рогов заявил о переброске украинской техники по Запорожской области

Украинские войска за последние дни тайно перебросили через контролируемый Киевом город Запорожье боевую технику и несколько десятков бензовозов, которые могут участвовать в операциях украинской армии в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии