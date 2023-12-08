В Минобороны назвали число захваченных в плен за неделю бойцов ВСУ

За неделю российские войска захватили 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число плененных бойцов противника назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии