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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли. Шансы Бобровского на победу – 60%

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и вышел в финал (4-2). В финальной серии соперником «Эдмонтона» станет «Флорида» с Сергеем Бобровским, Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко в составе.

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