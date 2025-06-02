Планы на июнь: 8 главных культурных событий месяца

Расскажем, куда сходить и что посмотреть в Москве.фото из мюзикла «Последняя сказка». фото: Юлия ГубинаНаконец-то лето! Впереди три месяца жары и солнца, веселья, ярких впечатлений и удивительных открытий.
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