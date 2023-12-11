5 дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд Вернуть заграничный паспорт можно будет в день обращения в уполномоченный орган или по месту работы в государственной организации, после того как ограничение на выезд будет снято, говорится в постановлении правительстваФото: Григорий Сысоев / РИА «Новости» В России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.