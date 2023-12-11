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Закон и Порядок

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  • Геннадий Кресов
    А иначе и нельзя! Прочтите Библию. Там про ЛГБТ и им подобным нет ни слова.А гейропа пусть идёт своим путём.Россия проучила а...
  • mike
    Вот в слове первоходцем-олигархом, видно опечатка, должно звучать без "перво" и просто - проходимцем-олигархом!Олигархи рвутся к...
  • Александр Sh
    лошадь тоже стучала копытами, а результат?)Олигархи рвутся к...

5 дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

5 дней на сдачу загранпаспорта при запрете на выезд

В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд Вернуть заграничный паспорт можно будет в день обращения в уполномоченный орган или по месту работы в государственной организации, после того как ограничение на выезд будет снято, говорится в постановлении правительстваФото: Григорий Сысоев / РИА «Новости» В России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

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